Ex-Spice Girl Mel C quer conhecer Anitta: ‘Ansiosa’

Às vésperas de desembarcar no Brasil, a ex-Spice Girl Melanie C disse estar ansiosa para conhecer Anitta. As cantoras se apresentarão juntas no programa Música Boa Ao Vivo, do canal pago Multishow, no próximo dia 27 de junho. Segundo a YO! Entretenimento, empresa responsável por trazer a britânica para o país, o repertório será composto de grandes sucessos da girlband de Mel C, como Wannabe, e de músicas de sua carreira-solo.

“Muito animada para ir ao Brasil fazer várias coisas divertidas, TV, rádio, apresentações e conhecer fãs”, publicou a cantora em seu perfil do Twitter. Na sequência, Mel C mandou um recado a Anitta, sua parceira no palco do Multishow, que investe agora no mercado internacional com Paradinha, canção em espanhol (apesar do título em português): “Ansiosa para te conhecer e cantar contigo”.

Além do programa na TV paga, a Sporty Spice (seu apelido nas Spice Girls) participará de dois eventos, em São Paulo, em 24 de junho, e no Rio de Janeiro, no dia seguinte. Ambos contam com um pocket show da cantora e uma interação de perguntas e respostas com o público, pela bagatela de 250 reais. Os ingressos mais caros, por volta de 500 reais, também dão direito a uma foto com Mel C e, por mais uma pechincha de 350 reais, 25 “sortudos” poderão trocar uma ideia com a cantora.