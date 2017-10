Ex-Pussycat Dolls acusa banda de ser ‘rede de prostituição’

No rastro das acusações que chovem sobre o produtor de cinema Harvey Weinstein, a cantora Kaya Jones bateu pesado no seu antigo grupo, a girlband Pussycat Dolls. No Twitter, ela disse que não se tratava de um conjunto, mas de uma “rede de prostituição” e que as integrantes eram “obrigadas a dormir com executivos da indústria musical”.

“A verdade é que eu não estava em uma girl band. Estava numa rede de prostituição. Ah, e por acaso até cantávamos e éramos famosas, mas quem fazia dinheiro eram os nossos ‘donos'”, escreveu a cantora, hoje com 33 anos. “Para fazer parte do time, você tinha que jogar no time. Ou seja, dormir com quem eles diziam”.

To be apart of the team you must be a team player.Meaning sleep with whoever they say.If you dont they have nothing on you to leverage — KAYA (@KayaJones) October 13, 2017

My truth.I wasn’t in a girl group. I was in a prostitution ring.Oh & we happened to sing & be famous. While everyone who owned us made the $ — KAYA (@KayaJones) October 13, 2017

“Quão ruim foi?”, ela continuou. “Ruim o suficiente para ser apartada dos meus sonhos, de colegas de banda e de um contrato de 13 milhões de dólares. Nós sabíamos que seríamos número 1 nas paradas.”

How bad was it?people ask-bad enough that I walked away from my dreams,bandmates&a 13 million dollar record deal.We knew we were going to#1 — KAYA (@KayaJones) October 13, 2017

Em outro trecho, ela pede que venha à tona a verdade sobre a morte de Simone Battle, em 2014, cantora que chegou a integrar o grupo. “Eu quero que a líder do grupo confesse por que outra de suas garotas cometeu suicídio. Conte ao público por que você as prejudicou mentalmente”, tuitou, numa provável estocada em Nicole Scherzinger. Kaya Jones participou do grupo entre 2003 e 2005, época em que Nicole Scherzinger entrou no grupo e se tornou a líder. Até então, ela não se pronunciou sobre as declarações.

I want the den mother from hell to confess why another 1 of her girl group girls committed suicide?Tell the public how you mentally broke us — KAYA (@KayaJones) October 13, 2017

A girlband Pussycat Dolls fez sucesso entre no início dos anos 2000. O disco de estreia do grupo, PCD (2005), trouxe hits como Don’t Cha, Buttons, I Don’t Need a Man e Stickwitu. Três anos mais tarde, Doll Domination (2008) emplacou faixas como I Hate This Part, When I Grow Up e Hush Hush, com um sample de I Will Survive, de Gloria Gaynor. A banda chegou ao fim em 2010.

No último dia 9, foi confirmado o retorno do grupo com a formação original. De acordo com a MTV britânica, o grupo contará com Nicole, Melody Melody Thornton, Jessica Sutta, Kimberly Wyatt e Ashley Roberts.