Ex-Masterchef, Caroline Martins, realiza sonho e manda indiretas

Caroline Martins, integrante da última temporada do Masterchef, contou através da sua conta no Facebook que está realizando o sonho de cursar gastronomia na Le Cordon Bleu, mesma escola em que os ganhadores do reality recebem uma bolsa de estudos. “Eu tinha um sonho: estudar na melhor escola de gastronomia do mundo. Por este sonho, me inscrevi em um reality show. Quando fui eliminada, um dos jurados me disse, ‘Caroline, o seu sonho acabou'”, desabafou a física.

Durante o Masterchef, a ex-participante manteve uma postura polêmica, discutiu diversas vezes com os apresentadores e até sugeriu que o programa tivesse um roteiro combinado. “Outra jurada, se referindo aos meus quatro títulos acadêmicos, falou ‘Você não precisa de um título a mais, você já tem muitos’. Neste momento, estou em frente ao prédio da Le Cordon Bleu em Londres, esperando pela minha primeira aula, e cá estou refletindo sobre sonhos”, escreveu também a ex-participante, que é PhD pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) e fez pós-doutorado na Universidade do Texas.

Caroline ainda comentou sobre a atual fase da vida: “Os 30 anos são o período para casamento, ter filhos, comprar casa, formar família, pagar previdência privada, entre outras coisas. A sociedade te pede para fazer uma escolha de vida aos 17 anos (vestibular) e espera que você carregue esta escolha até o túmulo”, explicou. “Fui, em quase todos os episódios do programa, questionada sobre abandonar minha função como pesquisadora. Hoje, estou aqui vestindo o meu dólmã, de caderno e lápis na mão, e respondo: não, o meu sonho não acabou. Ele só está começando.”