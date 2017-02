Ex-‘Malhação’ vende pastel na rua e faz campanha nas redes

Maxwell Nascimento, que interpretou Pedro Firmino na 15ª temporada de Malhação, entre 2007 e 2009, foi tema de uma matéria do programa Domingo Show, exibida pela Record neste fim de semana. Afastado da TV, o ator hoje vende pastel na rua para sobreviver.

Desde dezembro de 2016, Maxwell assumiu o carrinho de pastel de sua mãe, Maria, que morreu de câncer. Mesmo antes de ele trabalhar com isso, porém, vender pastel já era a principal fonte de renda da família. Aos 28 anos, o rapaz é casado e pai das meninas Nicolly, de oito anos, e Manuela, de cinco.

Maxwell começou a carreira em Malhação aos 18 anos, no papel de Pedro, e contracenou com Natália Dill, Caio Castro e Jonatas Faro. Além disso, participou de alguns filmes como Boca e chegou a ganhar prêmios de melhor ator pelo protagonista no filme Querô, de 2007. Na TV, seu último papel foi Juliano, na série Unidade Básica, exibida pelo canal Universal em 2016.

No palco do Domingo Show, o ator pediu para ter novas oportunidades na atuação e ainda teve uma surpresa: seu pai ganhou um trailer mais moderno para vender seus lanches, o que deixou o ator emocionado. A participação de Maxwell no programa pode ser assistida neste link.

Boa tarde… #voltamaxwell Ajudem…. Bora A photo posted by Maxwell Nascimento (@maxwell_nacimento_oficial) on Feb 12, 2017 at 11:19am PST

(Com Estadão Conteúdo)