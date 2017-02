Ex-Fazenda, socialite Heloísa Faissol é encontrada morta no RJ

Foi encontrada morta, em casa, a socialite Heloísa Faissol. A Polícia Civil do Rio de Janeiro confirma a morte, que será investigada pela Delegacia de Polícia de Ipanema. Heloísa morava em Copacabana. O corpo teria sido encontrado pelo filho da socialite, José Arthur Gerdes, e já encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), que deve determinar a causa do óbito.

“Um procedimento foi instaurado na 13ª Delegacia de Polícia (Ipanema) para apurar a morte de Heloísa Worms Pinto, 46 anos, cujo corpo foi encontrado ontem à tarde em um apartamento localizado na Rua Sousa Lima, Copacabana”, diz nota da Polícia Civil do Rio. “Perícia foi realizada no local e diligências estão em andamento para esclarecer todas as circunstâncias do ocorrido. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para determinar a causa da morte.”

Nas redes sociais, amigos e seguidores lamentam a morte. De nome real Heloísa Worms Pinto, a socialite se tornou conhecida quando, na esteira do sucesso da desbocada funkeira Tati Quebra-Barraco, se lançou como cantora de funk sob o pseudônimo de Helô Quebra-Mansão, que denotava a sua origem social diferenciada da de Tati.

Em 2014, passado o fenômeno das “Quebra”, Heloísa participou do reality show A Fazenda, o programa em que a Record confina semi-famosos em uma espécie de sítio.

Abaixo, fotos de Heloísa com o filho, tiradas de seu Instagram:

