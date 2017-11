Ex-Dominó morre aos 40 anos com infecção generalizada

O cantor Ricardo Bueno, que fez parte da segunda formação da banda Dominó, morreu na manhã desta quinta-feira, no Hospital Municipal Ermelino Matarazzo, em São Paulo. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, Bueno foi vítima de uma infecção generalizada, causada por um abscesso odontogênico, uma infecção dentária.

O corpo do artista foi sepultado nesta sexta-feira, no cemitério Vila Formosa II. Bueno fez parte do grupo em 1995. Desde 2000, ele fazia parte da dupla sertaneja Wander & Ricardo, ao lado de Vander Ávila.