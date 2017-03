Ex-‘CQC’ Erick Krominski recebe apoio ao se assumir gay

Na última terça-feira, o ator e ex-repórter do CQC Erick Krominski revelou no Instagram que é gay. A partir daí, vem recebendo um enorme — e, para a internet, surpreendente — apoio dos seguidores. “Muita gente nos vê andando por aí e deve pensar que são apenas dois brothers. E é verdade. A gente é brother, melhores amigos, parceiros, cúmplices, mais que namorados. Família. Você é meu sol, Pablo. Te amo!”, escreveu na legenda da foto em que aparece com Pablo. “Viva o amor! Parabéns, sejam cada vez mais felizes!”, diz um dos comentários que se leem embaixo do texto.

O relacionamento também foi tema de postagem no Twitter. Ali, Krominski afirmou que nunca sentiu a necessidade de falar sobre a sua orientação sexual, mas resolveu tocar no assunto por causa do nível do seu relacionamento.