Ex-BBB Emilly chama pessoas de ‘pobres’ em evento: ‘Eu sou rica!’

A ganhadora do BBB 17, Emilly Araújo, foi filmada durante o festival Villa Mix, em Goiânia, e vem sendo acusada de ofender pessoas no evento. O momento foi gravado e publicado nas redes sociais – é possível ver a gaúcha dizendo frases como “Pobre!” e “Sou rica!”, de um camarote acima do nível do chão, dirigindo-se a pessoas que estavam abaixo.

Após a repercussão negativa do vídeo, Emilly fez uma postagem em seu Instagram que parece estar relacionada ao ocorrido: “[…] Isso tudo é ser leonina, ser Emilly é muito disso… Muito disso e muito mais! Alguns podem até confundir com arrogância, mas quem conhece sabe que se trata de autoconfiança!”.

(Com Estadão Conteúdo)