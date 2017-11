Ex-atriz mirim de ‘O Chamado’ é detida dentro de carro roubado

Daveigh Chase, atriz que ficou conhecida ainda na infância ao dar vida à assustadora Samara Morgan no filme de terror O Chamado (2002), cresceu, saiu do poço e caiu nas garras da polícia. Daveigh, hoje com 27 anos, foi flagrada dentro de uma BMW roubada. Ela estava no banco do passageiro, mas, por cumplicidade, foi implicada no crime, o que resultou em uma fiança de 25.000 dólares à atriz, de acordo com o site americano TMZ.

O carro foi parado pela polícia por volta das dez horas da manhã, em Hollywood. Ainda não está claro quem roubou o carro e as autoridades não divulgaram quem conduzia o veículo, mas as investigações continuam.

Daveigh também deu voz ao personagem Lilo na animação Lilo & Stitch, da Disney. O TMZ tentou falar com os representantes da atriz, mas não teve sucesso.

Esta não é a primeira vez que Daveigh Chase se vê implicada em um caso controverso. Em fevereiro deste ano, ela foi interrogada no caso da morte de um homem, em Los Angeles. A jovem de 26 anos fugiu logo após deixar o rapaz na porta de um hospital. Ele foi declarado morto assim que a equipe médica o encontrou. Segundo o site TMZ, a atriz estava com o homem nas horas anteriores à morte. Ele teria morrido de overdose.