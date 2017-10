Ex-atriz adolescente da Globo é nova concorrente no ‘The Voice’

Alinne Peixoto se apresentou no episódio exibido na última quinta-feira do The Voice Brasil. A cantora, escolhida para integrar o time do técnico Carlinhos Brown, já conhece os estúdios da Rede Globo há um tempo. Ela, hoje com 25 anos, já atuou nas novelas Tempos Modernos (2010) e Morde e Assopra (2011).

A atriz é irmã de David Lucas, que também começou como ator mirim e que fez a sua última aparição na Globo em Êta Mundo Bom! (2016), no papel de Jack Fonseca. Depois de Tempos Modernos, Alinne ainda participou da minissérie A Teia, em 2014.

No The Voice, a cantora apresentou a música Palavras ao Vento de Cássia Eller. Carlinhos Brown virou a sua cadeira quase no final da música e garantiu a continuação de Alinne nas próximas etapas do reality.