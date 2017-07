Evaristo Costa quebra silêncio e responde a seguidores no Twitter

Desde que foi veiculada a notícia de que não renovará o seu contrato com a TV Globo, o jornalista Evaristo Costa se viu envolvido em uma série de especulações a respeito de seu futuro profissional. Neste final de semana, ele retomou a sua conta no Twitter para responder a uma série de questionamentos de seus seguidores e rejeitou algumas informações, que classificou como “fofocas”.

Entre os desmentidos e despistadas, estão negociações com as principais emissoras concorrentes, Record e SBT, e até informações de que estaria de mudança para os Estados Unidos. Sobre a informação de que teria recebido a oferta da bancada do SBT Brasil, hoje com Joseval Peixoto e Rachel Sheherazade, respondeu “Não estou sabendo de nada”. Já em relação a uma negociação com a rede de Edir Macedo, alertou ao seu seguidor para ter “cuidado com as fofocas”.

Não estou sabendo de nada. — Evaristo Costa (@evaristocosta) July 22, 2017

Sobre uma mudança para a terra de Donald Trump, o apresentador se limitou a classificar como “mentira”. Entre as mensagens dos leitores houve até quem sugerisse que o atual âncora do Jornal Hoje dividisse um jornal com Dudu Camargo na emissora de Silvio Santos ou montasse um canal no YouTube, ao que Evaristo se limitou a agradecer.

Mentira — Evaristo Costa (@evaristocosta) July 22, 2017

No último dia 20, o colunista Flávio Ricco, do portal UOL, revelou que o jornalista havia decidido não permanecer na emissora, que tentava demovê-lo da decisão. No dia seguinte, em conversa com o repórter Rodrigo Scarpa, o Vesgo do Pânico na Band, Evaristo confirmou a informação.

Na quinta-feira, o jornalista, muito popular nas redes sociais, publicou uma mensagem enigmática. “Mude suas opiniões, mantenha seus princípios. Troque suas folhas, mantenha suas raízes”, era o texto que acompanhava uma selfie do jornalista em sua cidade natal, São José dos Campos (SP).

Obrigado pela sua sugestão — Evaristo Costa (@evaristocosta) July 22, 2017

Neste domingo, Evaristo Costa estará na tela da TV Globo apresentando o Fantástico, cobrindo a ausência do titular do programa, Tadeu Schmidt. Até o momento, a emissora carioca não se manifestou a respeito da situação do âncora, alegando que não comenta negociações de contratos.