Evaristo Costa não renovará contrato com a Globo, diz colunista

O jornalista Evaristo Costa não vai renovar contrato com a Globo, que vencerá daqui dois meses, segundo o colunista do Uol Flávio Ricco. O colunista afirma que o apresentador do Jornal Hoje já comunicou a direção da emissora sobre a sua decisão, que seria motivada por questões pessoais.

Amigos próximos de Evaristo ouvidos por Ricco afirmam que o jornalista quer tirar um “ano sabático” e pretende morar fora do Brasil com a mulher e suas duas filhas. Depois, ele vai resolver seu futuro na televisão.

De acordo com o colunista, Evaristo vai se reunir com a direção da Globo na semana que vem, quando a emissora deve se esforçar para manter o jornalista na casa.

Procurada, a assessoria de imprensa da Globo afirma que não dá informações sobre a negociação de contratos.