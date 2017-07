Evaristo Costa confirma saída da Globo em mensagem para Vesgo

Uma troca de mensagens entre Evaristo Costa e Rodrigo Scarpa, o Vesgo do Pânico na Band, sugere a confirmação da saída do jornalista da rede Globo. A imagem da conversa foi publicada pelo site Notícias da TV, do colunista Daniel Castro. Até o momento, o apresentador do Jornal Hoje não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

No diálogo virtual, Scarpa desejou boa sorte na nova caminhada e emendou: “Vou mandar meu currículo para você”. Em resposta, Evaristo disse: “para mim não adianta mais”. Em seguida, agradeceu a mensagem do colega.

Scarpa continuou a conversa, sugerindo uma troca em que Evaristo assumiria o Pânico e ele a bancada global. “Me ajuda a entrar na Globo pra eu apresentar o jornal ao lado da Sandra”. O apresentador não respondeu.

A notícia da saída de Evaristo da Globo surgiu na quarta-feira. Segundo o colunista do Uol Flávio Ricco, o contrato do âncora acaba em dois meses. Ele já teria comunicado à direção da emissora sobre a sua decisão, motivada por questões pessoais. Amigos próximos de Evaristo ouvidos por Ricco afirmam que o jornalista quer tirar um “ano sabático” e pretende morar fora do Brasil com a mulher e suas duas filhas. Depois, ele vai resolver seu futuro na televisão.