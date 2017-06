Evaristo Costa brinca com noivado de Tralli e Ticiane Pinheiro

Evaristo Costa não perdeu a oportunidade de brincar com César Tralli por causa de seu noivado com Ticiane Pinheiro, que aconteceu nesta segunda-feira, Dia dos Namorados. Evaristo, que já é conhecido pelo seu bom humor nas redes sociais, estava falando sobre as comemorações do Dia de Santo Antônio em uma chamada para o Jornal Hoje no SP1 nesta terça, quando Tralli disse: “Santo casamenteiro? Estou bem com ele, meu amigo. A gente se fala direto. Está tudo resolvido”. Evaristo emendou: “Estamos sabendo, Tralli. Você não precisa se preocupar com ele”.

Logo depois, os jornalistas comentaram sobre o famoso bolo de mil alianças do Mato Grosso do Sul, em que apenas dois dos anéis são de ouro. O âncora do Jornal Hoje disse: “Quem pegar vai conseguir casar em até 1 ano. Será que você pegou a aliança em algum bolo?”. Apesar de tudo não passar de uma grande brincadeira, Evaristo pediu desculpas antes de se despedir.