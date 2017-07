Evaristo Costa apresentará ‘Fantástico’ no próximo domingo

Evaristo Costa assumirá o comando do Fantástico no próximo domingo. A assessoria da Rede Globo confirmou para VEJA que a participação ocorrerá por conta das férias do apresentador Tadeu Schmidt nesta semana.

O âncora do Jornal Hoje continua no noticiário diário sozinho durante as férias de outra colega de emissora, Sandra Annenberg.

Não é a primeira vez que Evaristo apresenta o Fantástico – o jornalista afirmou em seu Twitter que já há três anos ele cobre férias e substitui esporadicamente os colegas no programa. No começo do ano, inclusive, foi responsável por apresentar as três primeiras edições de 2017, substituindo justamente o colega Tadeu Schmidt.