‘Estrelas’ sairá do ar e Angélica terá novo programa na Globo

Angélica, à frente do programa Estrelas, de celebridades, desde 2006, deve ganhar uma nova atração na Globo no próximo ano. Segundo a emissora, a apresentadora já está trabalhando no desenvolvimento do projeto, que será comandado pelo diretor Ricardo Waddington. “Há 11 anos no ar, líder de audiência na sua faixa horária, com diversas viagens pelo Brasil e pelo mundo, o Estrelas terá sua última temporada em 2018”, informou a assessoria da Globo em nota.

O programa deve ir ao ar até a Copa do Mundo do próximo ano e depois se encerra, dando lugar aos jogos do torneio na programação da Globo. Neste ano, Angélica também comandou edições temáticas da atração. Em agosto, encerrou o Estrelas Solidárias e atualmente segue com o Estrelas do Brasil, com o qual já passou por cidades como Belém e Fortaleza.