Estreia de ‘Stranger Things 2’ foi vista por 15,8 milhões nos EUA

O episódio de estreia da segunda temporada de Stranger Things (ou Stranger Things 2, como a Netflix vem chamando o novo ano do seriado), foi visto por 15,8 milhões de pessoas nos primeiros três dias de lançamento nos Estados Unidos, segundo dados da Nielsen publicados pelo site da revista The Hollywood Reporter. A Nielsen, uma das empresas mais famosas do mundo no ramo de medição de audiência de TV tradicional, vem obtendo dados de streaming há pouco tempo.

Ainda de acordo com o relatório, que não inclui dados de visualização em celulares e tablets, 361.000 assinantes americanos viram os nove episódios da segunda temporada em até 24 horas após seu lançamento – a temporada completa foi disponibilizada na sexta-feira passada, dia 27 de outubro. Nenhum número foi confirmado pela Netflix, que nunca foi muito afeita a divulgar dados de audiência e não tem comentado o trabalho da Nielsen com seu serviço.

Confira abaixo a audiência do restante da temporada nos Estados Unidos:

Capítulo dois: 13,7 milhões de pessoas

Capítulo três: 11,6 milhões de pessoas

Capítulo quatro: 9,3 milhões de pessoas

Capítulo cinco: 8 milhões de pessoas

Capítulo seis: 6,4 milhões de pessoas

Capítulo sete: 5,3 milhões de pessoas

Capítulo oito: 4,9 milhões de pessoas

Capítulo nove: 4,6 milhões de pessoas