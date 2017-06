Estilista da Dolce & Gabbana requebra com ‘Paradinha’ de Anitta

Faz algum sentido deixar o carrinho de lado e começar a requebrar entre as gôndolas de um supermercado? Nenhum, e é por isso mesmo que Paradinha, o clipe que marca a principal investida de Anitta no exterior, tem ganhado tantas paródias desde que foi lançado, na semana passada. Paródias carinhosas, digamos: as pessoas vêm se deixando contagiar pelo non-sense e requebram e postam nas redes sociais e requebram mais um pouco, depois. O rol de imitadores é grande, e até o estilista da grife Dolce & Gabbana, Stefano Gabbana, entrou na dança. Literalmente.

Stefano publicou mais de dez vídeos reproduzindo Paradinha no Instagram desde sexta-feira. Isso mesmo: mais de dez vídeos. Em um deles, chega a usar um penacho colorido na cabeça, que, aparentemente, não consegue se livrar do hit da brasileira.

Em outro, comenta na legenda, remetendo ao absurdo da cena: “Rebolando como se não tivesse ninguém assistindo”.

#paradinhachallenge ❤️❤️❤️❤️❤️🕺🏻💃🏻 tutti a ballare al supermarket 😍😍😍everyone dancing at the supermarket 😂😂😂@anitta ❤️👸🏻in this case i'm really a 🐔🐔🐔🐔😂😂😂❤️ Uma publicação compartilhada por stefanogabbana (@stefanogabbana) em Jun 11, 2017 às 10:24 PDT

Twerking like no one is watching 😂😂😂😂😂❤️❤️❤️❤️❤️❤️ #supermercatiitaliani @anitta ❤️👸🏻🇧🇷🇮🇹 Uma publicação compartilhada por stefanogabbana (@stefanogabbana) em Jun 9, 2017 às 10:43 PDT

Anitta, vale dizer, não é a única brasileira de quem Stefano Gabbana é próximo. Ele recentemente publicou uma foto de Marina Ruy Barbosa, agora modelo da marca: