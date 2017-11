Espetáculo com Jesus trans tem nova apresentação em São Paulo

Espetáculos que enfrentaram a censura recentemente serão apresentados em São Paulo. A Casa 1, centro cultural e de acolhimento LGBT na Bela Vista, recebe duas peças: nesta quinta-feira, às 21h, a atriz transexual Renata Carvalho estrela O Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu, da inglesa Jo Clifford, e, em 7 de dezembro, é a vez de Bicha Oca, do pernambucano Marcelino Freire, com atuação de Hugo Godinho e Rodolfo Lima.

A primeira peça, que mostra Jesus voltando nos dias atuais no corpo de uma mulher trans, teve encenação cancelada no Sesc Jundiaí, em setembro, após liminar do juiz Luiz Antonio de Campos Júnior, da 1º Vara Cível da cidade paulista. Um mês depois, o episódio se repetiu na Bahia.

Já a segunda integrava a programação do Mês da Diversidade, no Rio de Janeiro, mas foi suspensa após a Prefeitura de Marcelo Crivella fechar o Castelinho do Flamengo, local da apresentação, alegando “problemas elétricos”. O texto aborda o processo de ser gay na terceira idade.

Além da temática, os espetáculos, voltados a maiores de 18 anos, tinham em comum momentos de nudez. Corpos despidos também são o tema da exposição Descoberta: Construções do Corpo Nu, em cartaz na Casa 1 desde o início de novembro. Todos os eventos são gratuitos. Com fotografia, vídeo, pintura, ilustração, a mostra foi motivada pelos ataques de grupos conservadores a seleção Queermuseu, no Santander Cultural, em Porto Alegre, e uma performance com um artista nu no Museu de Arte Moderna, em São Paulo, além da decisão do Museu de Arte de São Paulo de proibir a entrada de menores de idade na exposição Histórias da Sexualidade.

A Casa 1 fica na Rua Condessa de São Joaquim, 277, Bela Vista.