O Ernesto Ristorante está entre os restaurantes da primeira edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander em Curitiba. O festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No Ernesto Ristorante, entre os dias 18 de novembro e 17 de dezembro, apenas no jantar, os clientes que optarem pelo menu pagarão R$ 65,00 por uma refeição em três etapas, composta de entrada, principal e sobremesa.

Confira o cardápio oferecido pelo restaurante:

Entrada: polenta cremosa com ragu de cogumelos ou tartare de carne com amêndoas, pepino, salsão, parmigiano reggiano, balsâmico e radicchio roxo

Prato principal: ravióli de abóbora com molho de queijo de cabra, nozes caramelizadas e ervas frescas ou filé-mignon grelhado com molho de trufas negras e risoto cremoso de funghi porcini com trufas brancas

Sobremesa: panacotta clássica com calda de frutas vermelhas ou pudim de leite condensado da vovó

Cliente Santander: ao comprar uma bebida e pagar com o seu cartão Santander na maquininha GETNET, você ganha outra de graça (promoção válida para taça de vinho do porto e refrigerante).

ERNESTO RISTORANTE. Rua Myltho Anselmo da Silva, 1483, Mercês, ☎ 4141-5477 (62 lugares). 19h30/23h30 (sex. e sáb. até 0h30; fecha dom. e seg.). Aberto em 2011. $$$