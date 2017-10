‘Era mais criança que eles’, diz Nino em reencontro do ‘Castelo’

Mais de 20 anos após o lançamento do programa Castelo Rá-Tim-Bum, que começou a ser exibido pela TV Cultura em 1994, o elenco original fez um reencontro no Programa do Porchat na noite desta quinta-feira. Cássio Scapin (Nino), Luciano Amaral (Pedro) e Freddy Allan (Zequinha) falaram sobre os bastidores da atração infantil, enquanto Cinthya Rachel (Biba), que atualmente mora na Argentina, participou do talk show via Skype.

Scapin diz que no começo ficou preocupado em trabalhar com crianças. “Nossa, pensei, vai ser difícil. Depois eu infernizava a vida deles. Fiquei mais criança que eles”, conta. Amaral, hoje com 38 anos, e Allan, 31, comentaram a repercussão do programa na escola em que estudavam na época. Os rapazes tinham em torno de 14 e 9 anos, respectivamente. “Foi difícil encarar a escola”, conta Allan, o Zequinha. Já Amaral conta que as crianças mais novas do colégio ficavam alvoroçadas quando o viam.

Atualmente, Cinthya Rachel, 37 anos, que casou com um argentino, trabalha em Buenos Aires como dubladora e mantém um canal no YouTube. Freddy Allan se dedica ao teatro como dramaturgo, ator e pesquisador. Luciano Amaral se especializou no mundo dos videogames e apresenta um programa temático na PlayTV. Já Scapin, 52 anos, mantém a carreira de ator de TV na Record, sendo seu trabalho mais recente a novela O Rico e o Lázaro, e no teatro, onde voltou ao figurino de Nino para a peça Admirável Nino Novo.

🎼 Zeca, Nino, Pedro sem Biba 🎼 🎩👓🏰 #CasteloRatimbum A post shared by Luciano Amaral (@lucianoamaral) on Oct 9, 2017 at 7:24pm PDT