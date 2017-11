Endereços para comer sanduíches em Manaus

O roteiro a seguir, com dezesseis estabelecimentos, integra a edição de VEJA COMER & BEBER Manaus 2017/2018:

80’s Burguer & Beer: eleita melhor hamburgueria pelo júri

Instalada em uma agradável galeria erguida com contêineres, a hamburgueria comandada por Jean Fabrízio e Fábio Saboia leva o seu segundo troféu na categoria. O diminuto salão, decorado com vinis clássicos dos anos 80, muitas vezes não dá conta do movimento, levando a clientela a se acomodar nas mesas externas. No andar superior, a cozinha foi equipada recentemente com uma grelha que assa os hambúrgueres sem óleo. Apesar da nova técnica, a receita segue a mesma, com discos bem passados de alcatra. O nome dos sandubas também remete à década que inspira a temática da casa. Entre os sucessos estão o eighty’s the cure, com 160 gramas de carne, cream cheese, flocos de bacon e alface-americana no pão de parmesão (R$ 25,00), e o eighty’s cry before dawn, hambúrguer recheado de mussarela mais presunto de peru, cheddar cremoso e bacon no pão bola com gergelim (R$ 30,00). Para anteceder ou acompanhar os pedidos, há porção de batata frita (R$ 8,00) e cerveja Stella Artois (R$ 9,00 a long neck). A enxuta seção de sobremesas lista musse de chocolate, creme de cupuaçu e torta sonho de valsa (R$ 7,00 cada uma). Rua Doutor Thomas, s/nº, Container Mall, Nossa Senhora das Graças, ☎ 98445-4332 (60 lugares). 17h/23h (sex. e sáb. até 0h; fecha seg.). Aberto em 2009.

2º lugar: WTF Burger Chef

A clientela, que se acomoda nas mesas montadas ao redor do trailer, come sanduíches como o que leva o nome da casa – dois hambúrgueres, cheddar, pimentão e shiitake salteados, cebola caramelizada no shoyu, bacon e molho de mostarda montados no pão com gergelim (R$ 25,00). Com nome parecido, o wth burger é composto de dois hambúrgueres, provolone, alface-americana, tomate, cebola caramelizada no shoyu, molhos barbecue e de pimenta chipotle. Em garrafas long neck, as cervejas Stella Artois, Heineken e Budweiser custam R$ 6,00 cada uma. Rua Rio Itannana, s/nº, Vieiralves, ☎ 99353-3238 (32 lugares). 18h/22h (fecha seg. e ter.). Aberto em 2015.

3º lugar: Muy Gringo

Os pratos são inspirados na cozinha do sul dos Estados Unidos. A costela suína com molho barbecue, guarnecida de fritas (R$ 36,00) ou batata assada (R$ 33,00), vai bem com o chope Sarapó, de Novo Airão (R$ 15,00, 300 mililitros). Sai por R$ 20,00 o hambúrguer red hot cheddar pepper, que sobrepõe cheddar, bacon, cebola caramelizada, alface e tomate. Na sobremesa, faz sucesso o milk-shake de chocolate com baunilha, biscoito Oreo, café, calda de chocolate e chantili (R$ 17,00). Avenida Coronel Teixeira, 9555, Ponta Negra, ☎ 3342-1278 (150 lugares). 18h/0h. Aberto em 2017.

Aladdin Lanches Árabes

Descendentes de palestinos, os irmãos Rashed e Mohamed Musa servem quitutes típicos como esfiha de carne (R$ 5,00), quibe (R$ 5,00), sanduíche de kebab (R$ 18,00) e cafta (R$ 20,00). Sucos naturais de limão com hortelã ou de cupuaçu (R$ 6,00 cada um) saem em copo de 300 mililitros. Rua Edward Costa, 100, Adrianópolis, ☎ 98180-1031 (25 lugares). 16h30/22h30 (sáb. até 23h30; fecha dom.). Aberto em 2017.

BoraLá

O food truck preto, que circula pelas feiras gastronômicas da cidade, estaciona em Vieiralves às quartas e quintas. O elvis burger sobrepõe hambúrguer de 140 gramas, bacon assado, banana frita e maionese com especiarias (R$ 18,00). Também tem fãs o de costela com provolone e maionese de mostarda (R$ 18,00). A batata frita com cheddar e bacon sai em porção individual (R$ 8,00), assim como o bolo da vovó, à base de massa de chocolate sem trigo e brigadeiro (R$ 6,00). Rua Rio Mar, 6, Vieiralves, ☎ 98452-5252 (20 lugares). 18h/22h30 (qua. e qui.). Aberto em 2014.

Brother’s Burgers

Alguns lanches homenageiam celebridades internacionais. O senna, que mescla hambúrguer de 200 gramas recheado com cheddar, bacon, presunto de peru, mussarela, alface, tomate e cebola-roxa, custa R$ 21,90 — ou R$ 27,90 no combo com fritas e refrigerante. O brother’s hot roll (R$ 18,00) consiste em hambúrguer de 130 gramas empanado com molho tarê. Rua Djalma Batista, s/nº, Nossa Senhora das Graças, ☎ 3342-3260 (40 lugares). 17h30/23h30 (fecha seg.). Aberto em 2017.

B’s Burger

O menu lista opções substanciosas, a exemplo do egg bacon monster, que leva hambúrguer de 200 gramas, alface, tomate, maionese verde, ovo e bacon (R$ 30,00). Entre os pedidos vegetarianos, sobressai o marrocos: o hambúrguer de lentilha, temperado com garam massala (mix indiano de condimentos), tem a companhia de tomate, alface, cebola caramelizada e maionese de manjericão (R$ 18,00). Porções de onion rings saem em dois tamanhos (R$ 7,00, para um, ou R$ 10,00, para dois). As cervejas Baden Baden (R$ 19,00, 600 mililitros) e Eisenbahn (R$ 9,00, long neck) dão cabo da sede. Rua Barão de Indaiá, 551, Flores, ☎ 98440-0651 (20 lugares). 18h30/22h (fecha seg.). Aberto em 2015.

Confeitaria Alemã

Antes de comprar bolos caseiros para levar para casa, como os de laranja, milho ou cenoura (R$ 15,00 o bolo inteiro), a clientela pode provar as tortas recheadas no salão. A de chocolate com cupuaçu e chantili sai por R$ 7,00 a fatia — por mais R$ 5,00, acrescenta-se calda de chocolate. Receitas salgadas também fazem sucesso, entre elas a coxinha de frango (R$ 7,00). Rua José Paranaguá, 126, Praça Heliodoro Balbi (Praça da Polícia), ☎ 3215-2255 (74 lugares). 10h/19h20 (fecha dom.). Mais seis endereços. Aberto em 1985.

Consulado do Hambúrguer

No lanche parisiense, o hambúrguer artesanal de 140 gramas é servido no pão bola com cream cheese, geleia de pimentão e flocos de bacon (R$ 23,00). Já o combo agridoce, acompanhado de fritas, põe o hambúrguer no pão bola com cheddar, cebola caramelizada com vinagre balsâmico e bacon (R$ 28,00). A porção de onion rings (R$ 20,00) abre o apetite com a cerveja long neck Heineken (R$ 7,00). Churros de doce de leite, Nutella ou ganache (R$ 15,00, oito unidades) fecham a refeição. Rua 45, 21, Conjunto Castelo Branco, Parque Dez de Novembro, ☎ 3346-1353 (40 lugares). 18h/23h (fecha seg.). Aberto em 2014.

Edmilson Lanches

O extenso menu lista 42 sanduíches substanciosos. O x-salada especial, que leva dois hambúrgueres, ovo, queijo, presunto, alface e tomate (R$ 10,50), concorre com o x-tudo, que mescla hambúrguer, ovo, queijo, presunto de peru, calabresa, salsicha, bacon, alface e tomate (R$ 15,00). Os sucos lorola, à base de laranja e acerola, e lamão, que mistura laranja e mamão, são servidos em copo de 500 mililitros (R$ 10,00 cada um). Avenida Perimetral, 528-B, Parque Dez de Novembro, ☎ 3236-9591. 17h/21h. Aberto em 2006.

Filex

Um dos combos mais populares, o trilex vale por uma refeição: sanduíche de filé-mignon com queijo prato, alface e tomate no pão de hambúrguer com gergelim, fritas e refrigerante em lata (R$ 23,00). O hambúrguer com queijo prato, também montado no pão com gergelim, leva tomate, alface e molho rosé (R$ 9,00). A casa também tem menu de pizzas. Com oito pedaços, a portuguesa e a de filé-mignon com catupiry saem por R$ 33,00 cada uma. Avenida Ephigênio Salles, 440 (Mont Glair Centro Comercial), Adrianópolis, ☎ 3648-6659 (80 lugares). 15h/1h. Aberto em 1997.

Filhos da Fruta

O x-salada com ovo e presunto (R$ 9,00) é o carro-chefe da casa. Também montado no pão bola, o sanduíche de filé-mignon com queijo, alface e tomate (R$ 19,00) pode ser acompanhado de suco de cupuaçu ou goiaba, em jarras de 1 litro (R$ 21,00) ou 500 mililitros (R$ 13,00). O kikão, lanche de estrogonofe com batata palha, sai por R$ 10,00. Avenida Ivanete Machado, 17, Parque Dez de Novembro, ☎ 3236-7690 (150 lugares). 17h30/1h30 (sex. e sáb. até 5h). Aberto em 2000.

Fofinhos Burguer

Assados na brasa, os hambúrgueres ganham pilhas de recheios. Maior da casa, o fofo big black pesa 340 gramas e vem com cebola caramelizada, cheddar e bacon (R$ 24,00). O combo hodor (R$ 28,00) combina o hambúrguer fofo patrão, montado com mussarela, bacon e maionese de ervas, com fritas e refrigerante de 350 mililitros. De quarta a sábado, o rodízio de hambúrguer custa R$ 30,00. Rua Rio Mar, 14, Nossa Senhora das Graças — Vieiralves, ☎ 98178-6290 (24 lugares). 18h/23h (fecha ter.). Aberto em 2014.

Hamburguella Sanduicheria

O hambúrguer de picanha baguetella, com queijo prato, tomate, alface, maionese e molho barbecue (R$ 23,90), disputa a liderança com o sanduíche supergoella, de filé-mingon, calabresa, salsicha, ovo, presunto, bacon, queijo prato, tomate, alface e maionese (R$ 26,90). Porções de batata frita (R$ 13,50) acompanham os pedidos. Quem dispensa os sanduíches vai de rodízio de sopas (R$ 29,90 por pessoa), com treze sabores para escolher — fazem sucesso as de bacalhau e de costela. Rua Rio Purús, 853, Vieiralves, ☎ 3584-4706 (90 lugares). 17h/23h. Aberto em 2005.

Lanche El-Shaddai

Aberta 24 horas, a matriz tem o salão movimentado durante a madrugada, quando fazem sucesso refeições rápidas reforçadas, caso da carne desfiada com farofa de ovos e arroz (R$ 10,00). O menu de sanduíches lista quase uma centena de receitas, como o superchef, que sobrepõe hambúrguer de 150 gramas, bacon, queijos mussarela e prato mais tomate seco no pão bola com gergelim (R$ 20,00). O suco de cupuaçu sai em jarras de 500 mililitros (R$ 12,00) ou 1 litro (R$ 17,00). Avenida Mario Ypiranga, 3535, Parque Dez de Novembro. Não tem telefone (216 lugares). 24 horas. Mais dois endereços. Aberto em 1997.

Winners Hamburgueria

Referências ao mundo do rock e dos esportes decoram o salão, onde doze bicos de chope enchem os copos. Entre goles do session IPA Refrescadô de Safadeza (R$ 9,00, 200 mililitros), produzido pela paulista Urbana, a clientela devora o winners bacon, hambúrguer com bacon e gorgonzola guarnecido de fritas (R$ 23,00). Também escoltado pelas batatas, o big hot-dog (R$ 24,90), com duas linguiças ao molho de tomate e ervas, vai bem com o chope Guinness (R$ 25,00, 250 mililitros). Shopping Arena Mall, ☎ 3021-5394 (96 lugares). 17h/23h (sex. e sáb. até 0h). Aberto em 2014.