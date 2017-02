Empresa afirma que ‘falhou’ no Oscar e nomeia responsáveis

A empresa que supervisiona a votação do Oscar voltou a se pronunciar sobre a gafe histórica que levou o filme La La Land – Cantando Estações a ser anunciado por engano como melhor filme em vez de Moonlight: Sob a Luz do Luar, o grande premiado da noite. Além de assumir toda a responsabilidade pela “série de erros”, a PricewaterhouseCoopers (PwC) afirmou em nota divulgada na noite de segunda-feira que “falhou com a Academia” e que Brian Cullinan, membro da empresa, entregou equivocadamente o envelope da categoria de melhor atriz. Durante os quase dois minutos em que La La Land foi anunciado como melhor filme e a correção, uma grande confusão tomou a cerimônia, provocando caos e constrangimento nos bastidores.

A empresa já havia divulgado um comunicado logo após a premiação, responsabilizando-se pelo ocorrido e pedindo “sinceras desculpas” pelo erro. Na nova nota, a PwC, uma das companhias de auditoria mais respeitadas do globo, afirma que Cullinan e sua colega Martha Ruiz eram os responsáveis pela correta entrega dos envelopes aos apresentadores da cerimônia, Warren Beatty e Faye Dunaway.

O protocolo seguido pela empresa durante o Oscar pretende tornar o sistema à prova de erros: há envelopes duplicados com o resultado dos vencedores, que ficam com dois funcionários, posicionados um em cada lado do palco, nas coxias. Eles são entregues aos apresentadores e também servem para conferir os resultados depois do anúncio, no caso de algo dar errado. Segundo o comunicado, foi nesse momento que os funcionários não seguiram os protocolos devidos e falharam. Cullinan entregou a Beatty o envelope errado, em que constava o prêmio da categoria de melhor atriz, dado momentos antes a Emma Stone, de La La Land. Ao perceber o erro, Martha não agiu com a velocidade correta para corrigi-lo. Assim, ao anunciar o vencedor de melhor filme, ao lado de Faye, Beatty acabou lendo o nome do filme errado.

A empresa também pediu desculpas à equipe de La La Land, Moonlight, Beatty, Faye Dunaway, ao apresentador Jimmy Kimmel, à ABC e à Academia e afirma que, nos últimos 83 anos, o Oscar confiou à PwC a integridade da premiação durante a cerimônia e, na última noite, a empresa havia “falhado com a Academia”.

A Academia pede perdão

A Academia de Hollywood também se pronunciou em relação à confusão e pediu perdão pelo erro. Em comunicado, afirmou que tomará as medidas apropriadas para manter a integridade da premiação.

“Pedimos desculpas para as equipes de La La Land: Cantando Estações e Moonlight: Sob a Luz do Luar, cujas experiências foram profundamente afetadas por este erro”, afirmou a nota da instituição, antes de elogiar a “tremenda elegância” que mostraram as pessoas afetadas sobre o palco. “Para todos que se viram envolvidos, incluindo nossos apresentadores Warren Beatty e Faye Dunaway, os cineastas e nossos fãs no mundo todo, pedimos perdão”, afirmou a Academia.

A instituição presidida por Cheryl Boone Isaacs observou ainda que, nos últimos 83 anos, encomendou a PwC a gestão dos resultados, e lembrou que a auditora assumiu “toda a responsabilidade” pelas “rupturas dos protocolos” estabelecidos na cerimônia.

“Passamos a última noite investigando as circunstâncias (do erro), e determinaremos quais ações serão apropriadas no futuro. Estamos comprometidos com a defesa da integridade do Oscar e da Academia”, conclui a nota.

