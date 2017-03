Emma Watson deixa no vácuo fãs que querem selfie: ‘Segurança’

Uma das mais carismáticas atrizes do cinema, Emma Watson tesoura sem cerimônia os fãs que se aproximam, de celular em punho, para pedir uma selfie. A medida, porém, é de segurança. “Se alguém tira uma foto comigo na rua e posta na internet, em dois segundos qualquer pessoa pode saber onde eu estou, pode ver que roupa estou usando e de quem estou acompanhada. Eu não posso dar tanta informação”, disse em entrevista à revista Vanity Fair. “Para mim, essa é a diferença entre ter uma vida ou não.”

Estrela desde os 10 anos, quando incorporou pela primeira vez Hermione Granger na franquia Harry Potter, que a levaria à fama, Emma Watson oferece, no entanto, outra acolhida aos fãs. Ela prefere dar autógrafo ou bater papo. “Eu digo: posso me sentar e responder a todas as questões que você tenha sobre Harry Potter, mas não posso tirar uma foto.”

E os fãs são muitos e alucinados. “Eu encontrei pessoas que tinham o meu rosto tatuado no corpo. Encontrei gente que se valia dos livros de Harry Potter durante o tratamento contra um câncer. Eu não sei como explicar isso, mas o fenômeno Harry Potter entra em uma outra dimensão”, disse ela na mesma entrevista à Vanity Fair.