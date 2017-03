Emily Blunt aparece como Mary Poppins em 1ª imagem da sequência

A Disney divulgou nesta sexta-feira a primeira imagem de A Volta de Mary Poppins, a sequência de Mary Poppins (1964) prevista para estrear em 2018 no Brasil. Na foto, Emily Blunt encarna a personagem que era de Julie Andrews e aparece no meio da rua, em frente a um portão, usando seu tradicional figurino, incluindo um sobretudo azul, um chapéu e uma grande mala.

O filme será dirigido por Rob Marshall (de Chicago) e vai se passar duas décadas após os eventos retratados em Mary Poppins. Na história, a babá vai reencontrar seus antigos pupilos, Jane (Emily Mortimer) e Michael (Ben Whishaw), depois que um deles sofre uma grande perda. O roteiro foi escrito por David Magee (As Aventuras de Pi) com base nos livros de P.L. Travers, que também originaram o primeiro filme. Também estão confirmados no elenco os atores Lin-Manuel Miranda, Meryl Streep, Julie Walters e Colin Firth.