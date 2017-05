Em tratamento, Marcelo Rezende faz retiro espiritual

Em meio ao tratamento contra um câncer no pâncreas, anunciado em uma entrevista exclusiva exibida pela Record no domingo, o jornalista Marcelo Rezende iniciou um retiro espiritual de sete dias para se fortalecer emocionalmente. O retiro foi anunciado pelo próprio apresentador do Cidade Alerta no Instagram, onde diz já se sentir curado, graças à fé.

“Meu amigo, minha amiga. Durante sete dias eu resolvi fazer um retiro espiritual. Eu e Deus. Apenas orações, leituras de textos sagrados e reflexões sobre a vida. Pode ter certeza…”, disse Rezende no início do vídeo.

“Só não fiz jejum por uma razão: pois as drogas que me aplicam mais parecem que vão me matar do que me salvar. Mas isso fica em segundo plano. O importante é que estou aqui orando firme e tenho certeza de que já estou curado. Quero agradecer a você por tanto amor, carinho e oração por esse irmão. Que Deus nos projeta. Obrigado.”