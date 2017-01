Em festa na BA, Caio Castro agride fotógrafo, que leva 3 pontos

Enquanto Bruna Marquezine e Neymar são só amor em Angra dos Reis e Anitta confraterniza com Paula Lavigne, Caetano Veloso e Pedro Almodóvar em Salvador, Caio Castro curte uma bad trip em Trancoso, litoral sul baiano. O ator perdeu a cabeça, ou melhor, decidiu usá-la contra um fotógrafo de uma festa que mirou a sua câmera para o global e seu grupo de amigos. Ele foi retirado da festa, ainda na madrugada, e está prestes a se tornar personagem de um boletim de ocorrência, registrado pelo fotógrafo na delegacia de Porto Seguro. As informações são da organização da Festa Pré-Réveillon Saravá, procurada por VEJA. André Ligeiro, o profissional agredido, foi contratado pelos organizadores do evento.

Também de acordo com a organização da festa, Ligeiro precisou de três pontos para fechar a ferida aberta pela cabeçada de Caio Castro. O ator foi acompanhado para fora da festa por seguranças.

Em comunicado, a assessoria de imprensa de Caio Castro confirma o destempero do ator, pede desculpas pelo “desentendimento” e afirma que Caio Castro não queria ser fotografado por ser patrocinado por uma marca diferente da que estava ligada à festa.

O vídeo abaixo, que circula nas redes sociais, mostraria o momento da agressão: