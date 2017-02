Em desabafo, Ronald reclama do preço de ser filho do Fenômeno

Ser filho de um ídolo pode significar não apenas estar no centro da história, mas à sombra dela. Em desabafo feito no Instagram, o filho mais velho do ex-jogador Ronaldo Fenômeno, Ronald Lima, se queixou do preço de ser filho de um ídolo do futebol. “Eu entendo o fanatismo, o cara é f***, tanto dentro quanto fora das quadras, mas eu sou incapaz de entender a necessidade de me lembrar disso a cada 10, 15, 20 passos”, escreveu no Instagram.

Ronald postou o desabafo na tentativa de frear os que acessam seu perfil apenas para falar de seu pai – ou tentar alcançá-lo. O próprio Ronaldo foi marcado na publicação. “Boa noite, pessoal, esse daqui é um daqueles posts chatos que ninguém gosta de ver aqui no Instagram, porém, acho necessário já que certas coisas têm de ter limite”, escreveu. “Meu pai, @ronaldo, sim é um dos melhores jogadores de futebol da história, eu sei disso, não porque tive que pesquisar ou procurar em museu ou site de estatística de futebol e sim porque sempre me dizem isso logo após estranhos e pessoas que nunca vi na minha vida me contarem o quão fãs do meu pai são.”

Na sequência, Ronald pede que parem de tentar transformá-lo em mensageiro do pai. “Não me tomem a mal, tenho orgulho da minha família, de ser filho de quem sou, aliás sou grato a isso, mas lhes peço que parem e pensem um pouco antes de me enviarem uma mensagem dizendo o quão ‘f*** seu pai é’ ou pedindo para que lhe repasse uma mensagem ou qualquer coisa do tipo.”

Ronald, de 16 anos, é fruto do primeiro casamento de Ronaldo, com Milene Domingues.

Leia o textão de Ronald na íntegra:

Confira abaixo fotos de Ronald com o pai e os irmãos, publicadas por ele no Instagram:

