Em blog, Márcia Cabrita falava sobre o tratamento contra o câncer

Em 2010, época em que foi diagnosticada com câncer de ovário, a atriz e humorista Márcia Cabrita decidiu criar um blog para falar abertamente sobre o seu tratamento. “Nunca pensei em ter câncer”, escreveu na primeira mensagem. “Tinha medo, acho que todo mundo tem um pouco, mas é uma coisa que acontece com os outros! Agora eu sou do grupo dos outros”.

Apesar de aflita, ela manteve seu bom humor na hora de dar um nome à página: Força na Peruca. Só no primeiro dia, 22 de maio, foram 12 publicações, nas quais revela como soube do resultado dos exames, a reação da família e dos amigos, a ideia de perder os cabelos durante a quimioterapia. Palavras sinceras que serviram de apoio a outras mulheres com casos parecidos, que passaram a se corresponder com a humorista.

Foi apenas um ano de blog. Em maio de 2011, ela republicou uma crônica e colocou um fim nos relatos, mais uma vez demonstrando sua força de vontade. “E agora … chega desse assunto! Eu sou atriz e tô mais preocupada com um convite que não pode ser revelado.”

A página continua no ar. Basta acessar http://marciacabrita1.blogspot.com.br