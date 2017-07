Em alta, ‘A Força do Querer’ tem recorde de audiência semanal

A novela das 9 da Globo, A Força do Querer, continua crescendo em audiência. Acerto de Gloria Perez, o folhetim registrou recorde de audiência semanal entre 26 e 30 de junho, com 35 pontos na Grande São Paulo. No Rio de Janeiro, a novela igualou o recorde de audiência pela terceira vez, com 36 pontos de audiência.

A trama mostrou uma passagem de tempo de um ano. Após esse período, Rubinho (Emilio Dantas) conta a Bibi (Juliana Paes) que quer escapar da prisão e pede ajuda da mulher, que aceita fugir com ele. Ao que tudo indica, nas próximas semanas o público deve ver a transformação completa da personagem em Bibi Perigosa, como adiantou Gloria Perez na internet ao postar uma foto de Juliana Paes segurando uma arma.

O recorde anterior, de 34 pontos, havia sido registrado uma semana antes, entre os dias 19 e 23, e na nona semana de exibição da novela, entre os dias 29 de maio a 2 de junho.

Novo Mundo

O folhetim das 6, Novo Mundo, também se saiu bem, batendo recorde de audiência semanal em São Paulo, com 25 pontos, e igualou pela quarta vez o recorde de 27 pontos no Rio de Janeiro.