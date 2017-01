Em 2015, Trump considerava Meryl Streep ‘excelente’

Meryl Streep criticou Donald Trump em seu discurso durante o Globo de Ouro. O presidente eleito dos Estados Unidos não gostou nada da manifestação da artista e correu para o Twitter, sua forma favorita de comunicação, para dizer que ela é “uma das atrizes mais superestimadas em Hollywood”. Mas a revista People relembrou que o (agora) político já foi um grande admirador do trabalho de Streep, e a elegeu como uma de suas atrizes favoritas em 2015, em uma entrevista ao The Hollywood Reporter.

Em agosto de 2015, Trump foi questionado pelo Hollywood Reporter sobre quais eram os seus atores favoritos. O então pré-candidato à presidência listou os nomes de Clint Eastwood, Marlon Brando, Robert Duvall, Cary Grant, Errol Flynn e Clark Gable. Logo em seguida, foi pedido que Trump falasse de atrizes, e a resposta dele foi a seguinte: “Julia Roberts é fantástica, e muitas outras. Meryl Streep é excelente, ela é uma boa pessoa”.

Meryl Streep recebeu, no Globo de Ouro, o troféu Cecil B. DeMille em homenagem a sua extensa carreira. A triz é a mais premiada da história de Hollywood. Só no Globo de Ouro, ela já concorreu a 30 prêmios e venceu oito. No Oscar, ela coleciona 19 indicações e três vitórias.