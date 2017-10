Elke Maravilha e Domingos Montagner viram nomes de rua no Rio

Domingos Montagner, Elke Maravilha, Kid Vinil e Nelson Xavier foram homenageados pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Os artistas, mortos entre 2016 e 2017, darão nome a ruas da cidade. A decisão, assinada pelo prefeito Marcelo Crivella, foi publicada no Diário Oficial do município na segunda-feira.

Montagner, morto em setembro do ano passado, e Elke, em agosto de 2016, darão nomes a ruas no bairro de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. Os cantores Jerry Adriani (morto em abril de 2017) e Almir Guineto (morto em maio de 2017) e o ator Orival Pessini (morto em outubro de 2016), criador do personagem Fofão, também viraram nomes de ruas da cidade.