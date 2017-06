Eliana recebe alta temporária e vai para casa da mãe

Eliana teve alta nesta sexta-feira, depois de quase quatro semanas internada por um descolamento na placenta. Aos 6 meses de gravidez do segundo filho, a apresentadora vai permanecer em repouso absoluto até o nascimento do bebê, uma menina para quem escolheu o nome de Manuela. De acordo com a assessoria de Eliana, pelas próximas duas semanas ela poderá fazer esse repouso na casa da mãe, que mora em São Paulo (Eliana tem residência em Alphaville, Barueri), ao fim das quais retorna ao hospital para uma nova internação. Eliana, 43, é mãe de Arthur, 5 anos, do casamento com o empresário e produtor João Marcello Bôscoli, e espera uma menina do diretor de TV Adriano Ricco.

O anúncio da alta foi feito pela própria Eliana no Instagram, espaço que ela tem usado para se comunicar com os fãs. “Notícia maravilhosa para começar bem o final de semana. Recebi uma alta temporária. Vim ficar 15 dias, de repouso absoluto, na casa de minha mãe e depois volto pra ter a Manu”, escreveu a apresentadora.

No fim de maio, Eliana sofreu descolamento na placenta e se afastou do SBT para fazer repouso absoluto e evitar o parto prematuro. Ela tem sido substituída aos domingos por Patricia Abravanel.