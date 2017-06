Eliana posta foto da filha: ‘Estamos superando o momento crítico’

Eu e minha filha estamos superando o momento crítico. Ela está crescendo, engordando e pelo visto está cada dia mais confortável e feliz na barriga da mamãe. As orações e boas energias são muito importantes pra nós e estão nos ajudando a cada dia. Amanhã será especial, tomei coragem e vou comemorar, mesmo que em repouso, a chegada da minha pequena. Vai acontecer o chá da Manu. Já começo tbm a pensar no quarto e enxoval. Algo que pra mim, por medo, parecia distante agora está ganhando força e forma. Obrigada a todos vcs por tanto amor. Vamos vencer. Deus está conosco. #tudopornossosfilhos #maedemenina #maedemenino #truelove

