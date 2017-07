Eliana é internada e deve ficar no hospital até o fim da gestação

Grávida de sete meses, Eliana foi internada novamente. A apresentadora do SBT publicou uma foto com uma imagem de Nossa Senhora Aparecida em seu perfil no Instagram e, na legenda, explicou: “Voltamos para o hospital. Tive um pequeno susto, mas agora está tudo bem. Aqui vamos ficar até o nascimento da Manuela, que está no sétimo mês, graças a Deus! Obrigada pelo carinho e orações”.

Eliana sofreu um descolamento de placenta e precisou ser internada para ficar em repouso absoluto, em maio. Em meados de junho, ela teve alta temporária e foi autorizada pelos médicos a continuar o repouso na casa de sua mãe, que mora em São Paulo. Segundo sua assessoria de imprensa, a apresentadora ficaria apenas duas semanas na casa da mãe e depois voltaria a ser internada, mas como reagiu bem nesse período, acabou ganhando duas semanas adicionais fora do hospital.

Eliana, 43, é mãe de Arthur, 5 anos, do casamento com o empresário e produtor João Marcello Bôscoli, e espera uma menina do diretor de TV Adriano Ricco.