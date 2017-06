Eddie Vedder conta que já levou soco de Paul McCartney

Eddie Vedder revelou nesta segunda-feira que já levou um soco (acidental) de Paul McCartney. Em entrevista à rádio SiriusXM, o líder do Pearl Jam afirmou que ele e o ex-Beatle estavam no bar de um hotel em Seattle quando McCartney começou a lembrar uma ocasião em que havia socado um homem. Ao tentar mostrar como havia sido o soco, o britânico, sem querer, acabou acertando em cheio o rosto do colega.

“Era uma história ótima, incrível. Eu ouvi o final dela, mas enquanto estava ouvindo, pensei: ‘Paul McCartney acabou de me dar um soco na cara e doeu!’”, disse o músico. “Eu me lembro de ter sentido o gosto do sangue… ele se desculpou rapidamente, para que pudesse voltar logo à história. Uma história fascinante. Foi um grande momento da minha vida, ser socado por Paul McCartney. E lembro que quando a dor passou e o inchaço diminuiu, eu até senti falta de tudo isso.”