Ed Sheeran se acha o ‘Rocky’ em novo clipe

Ed Sheeran lançou nesta segunda-feira o clipe de Shape of You, segundo single do seu novo álbum ÷ (lê-se “divide”, “dividir” em inglês). No vídeo, o cantor com fama de fofinho resolveu virar um lutador de boxe à la Rocky e Clube da Luta. O britânico aparece grande parte do vídeo sem camiseta, mostrando suas tatuagens, treinando luta em uma academia e flertando com uma lutadora interpretada por Jennie Pegouskie.

Apesar da pose de sedutor e atrevido ao longo do clipe, Ed Sheeran dá um toque cômico no fim, ao vestir um uniforme de sumô e enfrentar um lutador da modalidade (para depois perder feio). No vídeo, fica bem visível a cicatriz na bochecha que o britânico ganhou ao levar uma espadada da Princesa Beatrice em novembro de 2016.

Shape of You é o sucesso mais atual do britânico, que atingiu pela primeira vez o topo da lista de hist da Billboard. Ed Sheeran vem ao Brasil, em maio, com a turnê do seu novo álbum para quatro shows, em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Belo Horizonte.