Ed Sheeran planeja cantar — e atuar — em musical romântico

Algo entre Apenas Uma Vez (2007) e Um Lugar Chamado Notting Hill (1999), a comédia romântica estrelada por Julia Roberts e Hugh Grant. É um filme assim que Ed Sheeran está insuflando, não apenas para assinar sua trilha sonora, mas também para atuar nele. Em entrevista ao jornal britânico The Sun, o cantor, que fez uma ponta na comédia O Bebê de Bridget Jones (2016) e que deve ter o disco mais vendido do Reino Unido neste ano, contou que já está em conversas com um cineasta para tocar o projeto.

“Eu gostaria de fazer um filme com rostos novos, desconhecidos. Quero um longa independente, de orçamento baixo, bem britânico”, disse ao jornal The Sun.

Além de O Bebê de Bridget Jones, Sheeran participou da série medieval The Bastard Executioner, cancelada ao final da primeira temporada.