Ed Sheeran lança clipe ‘simplão’ de ‘How Would You Feel’. Assista

Ed Sheeran decidiu lançar um clipe “simplão” para a canção How Would You Feel (Paean), nesta sexta-feira. No vídeo, o cantor aparece tocando violão e entoando os versos da música, uma balada, enquanto é acompanhado por um piano.

No Twitter, Sheeran explicou que divulgou o clipe por causa de seu aniversário – o cantor completa 26 anos nesta sexta. “Como é meu aniversário, eu lancei uma música chamada How Would You Feel (Paean). Dê uma ouvida enquanto eu como bolo”, escreveu. “Obrigado por todo esse amor no meu aniversário. Vocês são demais. Aqui está um novo vídeo que eu lancei hoje”, disse em outro tuíte.

How Would You Feel (Paean) é a terceira canção que Sheeran divulga de seu próximo álbum, ÷ (lê-se Divide, dividir, em inglês), que será lançado em 3 de março. Antes disso, ele já lançou Shape of You e Castle on the Hill. Ele afirmou, no Twitter, que a nova canção não é o próximo single do disco, mas é uma de suas favoritas.