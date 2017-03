Ed Sheeran estará na sétima temporada de ‘Game of Thrones’

Ed Sheeran fará uma participação especial na sétima temporada de Game of Thrones. Os criadores da série, D.B. Weiss e David Benioff, anunciaram a novidade durante o painel da série no festival South by Southwest, mas não deram detalhes a respeito do personagem do músico ou quando ele irá entrar na trama.

O motivo que levou o convite ao cantor para integrar o elenco da série é tão curioso quanto a participação em si. Maise Williams, a jovem atriz que interpreta Arya Stark, é uma grande fã de Sheeran, e a equipe de criação do programa há muito planejava surpreendê-la com a presença do músico britânico. Foram anos de tentativa, segundo Benioff, até finalmente conseguirem emplacar a estrela pop como convidado da série.

Conforme divulgado na última semana, a sétima temporada de Game of Thrones estreará em 16 de julho, na HBO. Além de Sheeran, outros músicos já fizeram “pontas” na série de sucesso, como o baterista Will Champion, do Coldplay, e a banda indie Of Monsters And Men.