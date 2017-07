Ed Sheeran deleta conta no Twitter depois de ‘Game of Thrones’

Ed Sheeran continua com uma relação controversa com o Twitter. Depois da sua participação em Game of Thrones, o cantor desativou a sua conta na rede social nesta segunda-feira, sem dar explicação aos seguidores. No começo deste mês, Ed já havia falado que deixaria o microblog, por causa das críticas recebidas — os fãs da série da HBO reclamam da invasão do ídolo pop. No entanto, se desdisse dias depois, afirmando que continuaria utilizando normalmente a plataforma.

Após sua pequena atuação na série da HBO, o cantor recebeu muitos comentários negativos na rede, o que poderia ter influenciado a sua decisão. Apesar da ação, Sheeran mostrou que não deixará a internet totalmente ao postar uma foto no Instagram com a namorada Cherry Seaborn, escalando montanhas no Peru, depois de quase dois anos sem atualizar a conta com fotos pessoais — Ed usava a rede social apenas para divulgação de shows.

Climbing mountains in Peru Uma publicação compartilhada por Ed Sheeran (@teddysphotos) em Jul 17, 2017 às 5:04 PDT

O britânico já é conhecido por não ser lá muito tecnológico. Além de não ter celular, gosta de se comunicar com os amigos e familiares por e-mail.