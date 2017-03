Ed Sheeran bateu em Justin Bieber com taco de golfe

Ed Sheeran realizou o sonho de Orlando Bloom e acertou em cheio o rosto de Justin Bieber, com um taco de golfe. Mas nada de mágoas. O cantor britânico conta que tudo não passou de um acidente. “Estávamos no Japão. Fomos em um bar. Ele só bebeu água, mas eu fiquei bastante bêbado. Então seguimos para um campo de golfe e ele deitou no chão, colocou o pino e a bola de golfe na boca e me mandou acertá-la. Eu pensei: ‘Droga, preciso fazer isso direito’”, conta o músico sobre a ideia de gênio do amigo ao jornal The Guardian.

“Sabe quando você escuta nos filmes aquele som falso de um tapa para representar um soco? Mas na vida real o barulho parece mais com algo pesado batendo em algo bem duro? Foi esse segundo som que eu ouvi. Então vi o segurança dele me olhando horrorizado. Eu acertei o Justin Bieber com um taco de golfe, bem na cara. Foi um daqueles momentos bizarros da vida”, diz Sheeran.

Ao que tudo indica, o incidente não causou maiores problemas para o ruivo. Até porque Bieber precisa zelar por essa amizade. A canção Love Yourself, escrita por Sheeran e entoada pelo canadense em seu último disco, Purpose, foi o single mais vendido no mundo em 2016.

Sobre a faixa, Sheeran conta que ela nasceu de uma piada que ele pensou em relação à colega Rihanna. Algo como: se você gosta tanto da sua aparência, você deveria “f*** yourself” (transar com você mesmo, em tradução livre). Foi só poetizar a piada suja para ela se tornar a letra do hit Love Yourself.