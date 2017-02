Nenhum amante do cinema escapa do Oscar. A premiação que se estabeleceu como a mais importante do meio é anualmente tema de debates — e seu histórico, relembrado com frequência. Antes de preparar a pipoca para conferir a 89ª edição de entrega do prêmio, que acontece neste domingo, responda ao quiz abaixo e veja se você está mais para Gloria Pires comentando o Oscar na Globo, ou uma figurinha carimbada da premiação, como Meryl Streep.