‘Dunkirk’: Christopher Nolan explica como gravou cenas em aviões

Christopher Nolan já é reconhecido por dirigir grandes produções como Amnésia (2000) e A Origem (2010) e estreia agora o seu primeiro filme de guerra. Dunkirk mostra a história dos 400 000 soldados das tropas aliadas que tiveram que ser evacuados durante a Segunda Guerra Mundial, devido ao rápido avanço da Alemanha sobre a França. A proteção desses homens foi feita via aérea e, no vídeo obtido em primeira mão por VEJA, a equipe do filme explica como foram realizadas as gravações.

O diretor explica que tinha o objetivo de “colocar o público” no assento dos pequenos aviões de caça britânicos chamados de spitfire. A produção, que usou modelos iguais aos da guerra, sobrevoou a praia de Dunkirk para as cenas serem o mais reais possíveis. “Nós nos focamos muito nisso, como sendo um dos aspectos mais importantes do filme”, afirmou Nolan.

O longa-metragem, que conta com Harry Styles, Tom Hardy e Mark Rylance no elenco, estreia no próximo dia 27 no Brasil.