Dudu Camargo faz B.O. contra garoto que o acusa de abuso

Dudu Camargo respondeu judicialmente às acusações de agressão física feitas por Robert Oliveira. O apresentador do telejornal Primeiro Impacto, do SBT, registrou um Boletim de Ocorrência contra o rapaz que alega ser seu namorado na última quarta-feira, indiciando-o por calúnia, difamação e injúria, segundo o assessor de imprensa de Camargo.

Robert Oliveira, 19 anos, que afirma ser ex-namorado de Dudu, fez um longo texto no Facebook afirmando que o apresentador do SBT o teria agredido e abusado diversas vezes.

Dudu, contudo, nega ter tido qualquer tipo de relacionamento com Oliveira. “O rapaz quer se promover. Ele está aproveitando a repercussão do caso da Maísa para se manifestar”, disse a VEJA Cristian Gomes, assessor e amigo de Dudu. “São mentiras em cima de mentiras. Eles nunca tiveram absolutamente nada. O Dudu é hétero. Ele se afastou de algumas pessoas por causa da agenda apertada, o que pode ter motivado essa reação.”

Histórico

Oliveira e Dudu já tinham sido alvo de especulações no ano passado, quando caiu na internet um vídeo dos dois dando um selinho. Nas redes sociais, eles aparecem abraçados em algumas fotos. Segundo o assessor de Dudu, as imagens não comprovam nada.

“Eu estava apaixonado! Ia fazer de tudo pra ficar com ele”, diz Oliveira na publicação. “Estava tudo bem, até ele começar a ser agressivo e babaca. Ele estava vidrado em ser um astro da TV que esqueceu que tinha um relacionamento e começou a me tratar como lixo, até que ele me machucou feio, arranhou meu braço e deixou uma cicatriz em uma de nossas brigas. Não contente em 1, ele bateu 2, 3, 4… Várias vezes. Já cheguei em casa com o rosto machucado e tive que mentir para minha mãe.”