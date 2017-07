Dudu Camargo apaga Twitter após especulações na internet

Dudu Camargo apagou seu perfil no Twitter nesta terça-feira, depois que usuários da rede social disseram ter resgatado mensagens antigas enviadas por ele a Robert Oliveira, jovem que afirma que manteve um relacionamento com o apresentador do SBT e que o acusa de agressão. A assessoria de imprensa do apresentador não confirmou se as publicações são verdadeiras.

Nos posts, Dudu aparece se declarando a Oliveira. “Meu mor, quero sempre estar ao seu lado”, teria escrito o apresentador do Primeiro Impacto em uma mensagem. “O melhor é saber que também ganho sempre um bom dia #felizcomvc #bomdia #meuamor”, teria dito em outra.

Há duas semanas, Robert Oliveira, 19 anos, publicou um texto em seu perfil no Facebook em que afirma ter sido namorado de Dudu, que o teria agredido diversas vezes. “Ele estava vidrado em ser um astro da TV que esqueceu que tinha um relacionamento e começou a me tratar como lixo, até que ele me machucou feio, arranhou meu braço e deixou uma cicatriz em uma de nossas brigas. Não contente em 1, ele bateu 2, 3, 4… Várias vezes”, dizia Oliveira.

À época, a assessoria de Dudu negou que ele tivesse mantido um relacionamento com o rapaz. No dia seguinte à publicação de Oliveira, o apresentador registrou um boletim de ocorrência contra o jovem por calúnia, difamação e injúria.