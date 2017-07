Dublê de ‘The Walking Dead’ morre em acidente durante filmagem

O dublê John Bernecker, de The Walking Dead, morreu nesta sexta-feira vítima de um acidente sofrido durante as filmagens da oitava temporada da série, na última quarta-feira. Segundo o site da revista The Hollywood Reporter, o dublê machucou a cabeça ao cair de uma altura de 6 metros (20 pés) sobre um chão de concreto. Ele foi levado imediatamente ao hospital, mas não sobreviveu. As gravações também foram suspensas.

O médico legista do Condato de Coweta — subúrbio de Atlanta, capital do estado da Geórgia — confirmou ao site que o dublê teve morte cerebral na quarta-feira, por volta das 18h30 do horário local. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital Atlanta Medical Center, onde morreu na madrugada desta quinta para sexta-feira, aos 33 anos. De acordo com a publicação, o ventilador que permitia Bernecker continuar respirando foi desligado.

O dublê participou de mais de 90 produções ao longo da carreira, como Logan (2017), As Tartarugas Ninja: Fora das Sombras (2016), Quarteto Fantástico (2015) e Jogos Vorazes: A Esperança – O Final (2015) e o ainda a ser lançado Pantera Negra.