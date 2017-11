Dua Lipa mostra público fiel em primeiro show solo no Brasil

Dua Lipa se apresentou na Audio Club em São Paulo nesta quinta-feira e mostrou que, apesar da curta carreira, já possui um público fiel. A cantora britânica de 22 anos responsável pela abertura da banda Coldplay no Brasil fez um show individual na capital paulista que esgotou os 3 mil lugares da casa.

A noite ainda contou com a participação do vocalista do Coldplay, Chris Martin. Os dois apresentaram um dueto de Homesick. Martin, que tocava em um piano enquanto cantava, errou a canção três vezes e precisou parar a performance antes de conseguir concluir a rápida presença.

A cantora, que entrou pontualmente às 21h30 no palco, apresentou quase todas as músicas do seu primeiro e único álbum, Dua Lipa, lançado em junho deste ano – deixando de lado apenas a lenta Room For 2. Apesar do pouco espaço entre as pessoas, foi possível ver os fãs dançando nas canções mais agitadas e conhecidas, como Blow Your Mind (Mwah), Begging e IDGAF.

Nas músicas mais lentas, como Thinking ‘Bout You e Geneses, o público não poupou o fôlego que restou da dança e cantou as letras inteiras em um coro. O intervalo para o bis foi estendido pela dificuldade da equipe de colocar um piano que foi usado por Chris Martin. Depois das gafes cometidas no dueto, a empolgação do público foi revigorada pelas duas canções finais: Dua Lipa encerrou a noite com os sucessos do novo álbum Be The One e New Rules.

A cantora nascida em Londres tem feito sucesso com o seu primeiro álbum e no Brasil, é inspiração de nomes como Bruna Marquezine, que compareceu ao show desta quinta-feira. No sábado, a britânica ainda realizará mais um show junto com o Coldplay na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.