Drama no ‘MasterChef’: jurados lamentam eliminação de Ravi

A eliminação de Ravi Leite no MasterChef Profissionais desta terça-feira foi lamentada pelos próprios jurados do reality culinário da Band. “Eu quero te agradecer. O programa só é bom porque vocês emprestam os seus talentos e se expõem aqui dentro. Uma segunda coisa: eu queria te ver na final, então, tá meio chato” afirmou Paola Carosella. “Eu também”, concordou Erick Jacquin, que acompanhou, com lágrimas nos olhos, o participante até a porta do estúdio.

O curitibano Ravi foi eliminado do programa após deixar o seu caldo de peixe engordurado. “Estou triste com a sua saída. Cozinha muito”, afirmou Henrique Fogaça. Os outros concorrentes, que esperavam o resultado no mezzanino do programa, ficaram surpresos com a decisão.

Depois que Ravi deixou o estúdio, Jacquin falou para os candidatos: “Ele é muito bom, gente. Agora, vocês vão ter que cozinhar muito para provar que são melhores”.