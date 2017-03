‘DR’ termina em chute de Emilly em Marcos — redes pedem expulsão

Entediados por dois meses de confinamento, tensos pelo paredão que será decidido nesta terça, no qual Emilly figura outra vez, e envenenados pela maledicência de outros participantes, especialmente o cirurgião plástico Marcos, que tem ouvido horrores da namorada, o único casal desta edição do Big Brother Brasil se desentendeu feio, em uma DR (discussão da relação) que evoluiu para brincadeirinhas agressivas que estão levando internautas a pedir a cabeça da estudante nas redes sociais. Na noite desta segunda-feira, Emilly estava deitada em uma das cadeiras à beira da piscina da casa da Globo, enquanto discutia com Marcos, de pé. Ele se inclinou com os dedos apontados para o pescoço dela, que o afastou com um chute na perna. O médico seguiu para um canto e gemeu de dor.

A atitude de Emilly dividiu opiniões no Twitter, especialmente entre as torcidas que cada jogador já angariou a esta altura da competição. Muitos lembraram o caso que resultou na expulsão da mineira Ana Paula Renault no ano passado, quando ela deu um tapa no colega Renan.

O atrito que ocorreu no BBB17, porém, já parece ter sido resolvido. Na madrugada desta terça-feira, enquanto Marcos tomava uma ducha na área externa da casa, Emilly se aproximou para pedir desculpas, sem deixar de se queixar da brincadeira de estrangulamento feita por ele. Marcos não apenas fez o mesmo, mas admitiu ter exagerado na sua reação ao chute com uma dramatização.

“Estou sempre pronto pro diálogo, e nunca pra agressão”, disse o cirurgião, debaixo do chuveiro. “Mas suas brincadeiras são agressivas, Marcos. Tu veio com os dedos na minha garganta e eu só quis te afastar, não quis te machucar”, respondeu Emilly. “Mas não me machucou, eu só fiz uma cena.”

Pouco depois, os dois podiam ser vistos em clima carinhoso sobre a cama, no quarto coletivo. Ela, deitada de bruços, recebia uma massagem dele.

A Globo vai banalizar a agressão da Emilly, pode mandar queimar os restos mortais dessa edição #BBB17 #EmillyExpulsa — emerson (@affchel) March 14, 2017

Se for pra deixar a Emilly, chama a Ana Paula de volta. #bbb17 #EmillyExpulsa — Erika Ferreira (@Eriikafr) March 14, 2017

Se fosse o contrário as kids ficariam pedindo a eliminação do Doctor o dia todo e ele seria expulso. Mas como é a Emilly…#EmillyExpulsa — matheus 24% 👠 (@strangermatheus) March 14, 2017

Chupaaaa seus recalcados!!! Emilly acabou de dizer que adorava a @anapaularenault e que foi injustiça tirarem ela por aquele tapinha #BBB17 — Matheus Renault (@TeamAnnikBBB16) March 14, 2017

Ana paula: Dois "tapas"= expulsão

Emilly: Chute na barriga = Nada pq e protegida pela produção

#EmillyExpulsa #BBB17 pic.twitter.com/aS5YqQXYl8 — Kauã 24% (@Kauaamorim_) March 14, 2017

Emilly falando que se irrita com novela porque se envolve demais. Parece a gente falando deles dois. — Bruna 🔥🍳 (@doidadobbb) March 14, 2017

Lá vai a Emily querer seguir os passos da Ana Paula 🤔#BBB17 #EmillyExpulsa #RedeBBB — FOLLOW ME NORMANI (@ParanorMANI96) March 14, 2017

Vocês querem que a Emilly não seja protagonista mas qualquer coisa que ela faça ou diga vira o assunto pro dia todo. — ana 🔥 (@an4lizando) March 14, 2017

Emilly: "eu jamais queria te machucar, desculpa"

Marcos: "mas n me machucou, eu estava fazendo aquela cena"

Se toquem! #foraroberta #bbb17 — futura arquiteta❤ (@ThassaSilva3) March 14, 2017

(Com Estadão Conteúdo)